عبد الرحيم كمال لـ"البوابة نيوز": الرقابة لم تتدخل لإلغاء العرض الخاص لـ"استنساخ"

نفى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ما أثير مؤخراً حول إلغاء العرض الخاص لفيلم "استنساخ" والذي كان مقرراً له اليوم "الاثنين" ، بسبب وجود مشاكل رقابية .

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ما أشيع حول تدخل الرقابة لالغاء العرض الخاص للفيلم غير صحيح بالمرة ، مشيراً إلى انه تم تأجيل العرض الخاص للفيلم ، لان فريق الفيلم حضر للرقابة بعد أوقات العمل الرسمية ، فلم يتم توقيع التصريح الخاص بعرض الفيلم ، مؤكداً أنه سيتم توقيع التصريح غداً "الثلاثاء"، على أن يقام العرض الخاص مساء غد باحدى السينمات.

وكان الفنان سامح حسين بطل الفيلم قد كتب منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدًا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرًا لكم وحقكم عليا".

يشار إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب هبة مجدي، الفنان سامح حسين، محمد عز، وعدد من الفنانين الشباب ، وتدور الاحداث حول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على المجتمع، حيث يطرح تساؤلات فلسفية حول الهوية والواقع البشري في ظل التقدم التكنولوجي .