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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صبحى يشيد بتأهل أبطال الاسكواش تحت 23 سنة لربع نهائي بطولة العالم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً بالفيديو كونفرانس مع لاعبي المنتخب الوطنى للاسكواش المشارك في بطولة العالم لفردى الشباب والبنات تحت 23 سنة المُقامة بكراتشى، مشيداً بأدائهم المشرف وتأهلهم للدور ربع النهائي.

وهنأ الوزير كلاً من إبراهيم القباني وكريم التركي وفيروز أبو الخير وملك خفاجي على نتائجهم المتميزة، مؤكداً أن عزيمتهم تعكس روح البطولة والتميز التى يتمتع بها أبطال مصر في الاسكواش.

وأكد وزير الرياضة دعم الدولة الكامل للاعبين وتوفير كل سبل النجاح لاستمرار الريادة المصرية فى اللعبة، مشيراً إلى أهمية هذه البطولة فى صناعة جيل جديد من الأبطال.
 

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كونفرانس المنتخب الوطني للإسكواش ربع النهائي كراتشى