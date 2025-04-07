المطران يعقوب يزور كنيسة المهد في بيت لحم لإحياء طقوس أحد الشعانين

توجه المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي للقدس والأردن وسائر الديار المقدسة، برفقة الآباء ورهبان دير مار مرقس البطريركي في القدس، اليوم الإثنين، إلى كنيسة المهد في بيت لحم؛ وذلك لإحياء الصلوات والقداديس الخاصة التي تسبق أحد الشعانين وفقًا للتقويم الشرقي المتبع، في إطار التقاليد العريقة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.

وشهدت الفعالية أداء صلاة تشمشت العذراء مريم في كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس ببيت لحم، تلاها انطلاق الموكب نحو كنيسة المهد، حيث كان في استقبالهم الأب القس بطرس نعمة، كاهن السريانية، إلى جانب ناهد ميرزا، رئيس جمعية السريان في بيت لحم، وإلياس باسوس، رئيس النادي السرياني، إضافةً إلى المطران فينذكتوس، مطران الروم الأرثوذكس الوكيل البطريركي في كنيسة المهد ورئيس دير الأرمن ومعاونه، وقد جرت مراسم الاستقبال وفق البروتوكول المعمول به لاستكمال الصلوات.

وانطلقت الاحتفالات بالقداس الإلهي الذي أقامه الأب الربان بولس خانو، وسط حضور واسع من المصلين والمؤمنين، قبل أن يتوجه الموكب إلى مغارة المهد لإتمام الطقوس الخاصة بهذه المناسبة السنوية، التي تستمر لمدة يومين في الأسبوع الذي يسبق عيد الشعانين.

وفي ختام الطقوس المقدسة، أعرب المطران يعقوب عن أمله في أن يكون هذا العيد رسالة محبة ورحمة ورجاء، داعيًا الله أن يعمّ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.