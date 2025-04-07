الأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقدم.. وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في البحر الأحمر

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توفر وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في عدد من الإدارات التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، بوظيفة معلم رياضيات وذلك بمدن " رأس غارب- الغردقة- مرسي علم - حلايب والشلاتين".

وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في البحر الأحمر

وتم الاعلان عن تفاصيل الوظائف المتاحة والمتطلبات اللازمة للتقديم.

صورة شخصية حديثة.- صورة من الرقم القومي (وجه أول ووجه ثاني). - صورة من المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى المؤهل الأعلى إن وجد.- صحيفة الحالة الجنائية سارية (موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).- دبلوم تربوي رياض أطفال. - إيصال الإيداع البنكي.- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للاناث).- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ويجب علي المتقدم مراعغة الاتي في التقديم:

يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المحددة.- يجب رفع المستندات بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا. - أي اختلاف بين البيانات المدخلة في الطلب والمستندات المقدمة يؤدي إلى رفض الطلب.- لا يتم قبول المستندات المعدلة بأي شكل مثل الكشط أو الحذف. - يجب تقديم إيصال إيداع بقيمة 28 جنيهًا لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجب أن يكون الإيصال باسم المتقدم.

يجب التقديم في المحافظة التي يتواجد بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت في بطاقة الرقم القومي.

فيما يتم توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المذكورة في الإعلان.

للتقدم طالع التفاصيل في الرباط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==