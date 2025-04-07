علي معلول يطلب "فرصة حقيقية" في الأهلي

طلب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحصول على فرصة حقيقة، قبل الحكم على مستواه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبالتالي تحديد مستقبله في الموسم المقبل.

ويرغب الظهير الأيسر السويسري في المشاركة واللعب في المباريات المقبلة، والحصول على فرصة حقيقة من خلال اللعب مع العناصر الأساسية لأن فرصة اللعب في كأس عاصمة مصر لم تكن منصفة له.

وأبدى علي معلول غضبه من استمرار استبعاده من المباريات ويرغب في الحصول على فرصة خاصة أن الموسم اقترب على النهاية.

وفاز النادي الأهلي، على حساب الهلال السوداني، بنتيجة هدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق التعادل أو أي فوز أو الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء الإياب الذي سيقام في العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء غدا الثلاثاء، من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.