أهم أخبار الكويت اليوم الإثنين

تناولت الصحف الكويتية، اليوم الإثنين مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات الجارية، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار الكويت اليوم ، وجاءت كالتالي:

البورصة تواصل خسائرها... وقيمتها السوقية تهبط 345 مليون دينار

واصلت بورصة الكويت تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تكبدت خسائر تقدر بنحو 345 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وسط حالة من الهلع في البورصات العالمية بسبب صدمة الرسوم الأميركية.

ورغم التراجع، كانت الخسائر أقل من جلسة أول من أمس، مما يشير إلى بداية امتصاص السوق للصدمة. وتراجعت القيمة السوقية إلى 44.065 مليار دينار. وأغلق مؤشر السوق العام على انخفاض 53 نقطة بنسبة 0.7%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 68.9 نقطة بنسبة 0.98%، ومؤشر السوق الأول 51.6 نقطة بنسبة 0.6%.

رئاسة الأركان: تعزيز التعاون العسكري والجاهزية القتالية للقوات الجوية في دول مجلس التعاون

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن بدء اجتماع لمدراء ورؤساء هيئات العمليات للقوات الجوية والدفاع الجوي بدول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلي هيئات العمليات والقيادة العسكرية الموحدة. يهدف الاجتماع لتعزيز التعاون العسكري والتنسيق العملياتي بين القوات الجوية والدفاع الجوي، وتطوير آليات العمل المشترك، وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة وتعزيز الجاهزية القتالية.

سفير بلجيكا: رسوم "ترامب" لن تؤثر على الاقتصاد الكويتي

أكد سفير بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن تؤثر على الاقتصاد الكويتي، لكنها ستؤثر على بعض دول الخليج. وأوضح أن صادرات الكويت للولايات المتحدة قليلة (2-3%).

كما أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين بلجيكا والكويت، مشيرا إلى أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر 2800 تأشيرة العام الماضي، مع توقع زيادة العدد هذا العام. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 800 مليون يورو.

قطاع السياحة في الكويت يشهد نمواً مطرداً

أفاد تقرير بأن قطاع السياحة في الكويت شهد نمواً ملحوظاً في 2024، مع توقعات بوصول عدد الزوار إلى 4.5 ملايين زائر، بزيادة عن 4 ملايين في 2023.

ويعكس النمو جهود الكويت لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في الخليج. بلغت إيرادات السياحة 1.7 مليون دولار، مما يساهم في التنوع الاقتصادي.

كما أظهرت الفنادق معدلات إشغال مستقرة، لا سيما في الفئة الفاخرة. معظم الزوار يأتون من دول الخليج، وخاصة السعودية، مع تزايد أعداد الوافدين من الهند وآسيا وأوروبا. وتشمل المعالم السياحية الموصى بزيارتها أبراج الكويت، المسجد الكبير، مجمع الأفنيوز، ومتحف طارق رجب.