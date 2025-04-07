يحيى عطية الله يناقش العروض الخليجية

يناقش يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد من العروض الخليجية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، لبحث إمكانية الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية حال عدم استمراره مع النادي الأهلي.

ويمتلك وكيل يحيى عطية الله عروض من السعودية وقطر والإمارات، لضمه حال عدم تفعيل الأهلي بند شراء اللاعب.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن رفض النادي الأهلي تفعيل بند شراء اللاعب بسبب أمور فنية.

وفاز النادي الأهلي، على حساب الهلال السوداني، بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق التعادل أو أي فوز أو الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

