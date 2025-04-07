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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر تحت 17 سنة يواجه أنجولا في الملحق المؤهل إلى كأس العالم قطر 2025

احمد الكاس
احمد الكاس
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يواجه منتخب مصر للناشئين في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة، نظيره منتخب أنجولا وذلك بعد إسدال الستار على مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين، تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني، منتخب أنجولا، في مواجهة حاسمة تقام يوم السبت المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين.
.وكان منتخب مصر احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في المغرب في  حين احتل منتخب أنجولا المركز الثالث، في المجموعة الرابعة.

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