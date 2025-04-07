الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي يقود هجوم ليستر ضد نيو كاسل

أعلن الهولندي روود فان نستلروي المدير الفني لفريق ليستر سيتي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره نيو كاسل في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود جيمي فاردي هجوم ليستر سيتي ويعاونه باتسون داكا وبلال الخنوس

تشكيل ليستر سيتي الأساسي

حراسة المرمى: هيرمانسن

خط الدفاع: فايس، كودي، توماس

خط الوسط: جاستن، نديدي، سوماري، كريستيانسن

خط الهجوم: داكا، فاردي، الخنوس.

يقع فريق ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق نيو كاسل المركز السابع برصيد 50 نقطة.