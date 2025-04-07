تسجيل عقد بيع شقة سكنية في الشهر العقاري محفوف بالمخاطر، وقد يتجاهل البعض الكثير من الأمور في عمليتي البيع والشراء، الأمر الذي قد يؤدي لضياع حق المشتري أو البائع، ولذلك ينبغي اتباع الضوابط والإجراءات السليمة لضمان تسجيل عقد البيع بطريقة قانونية وسليمة.

كيفية تسجيل عقد بيع شقة في الشهر العقاري ورسوم التسجيل

كيف أشتري شقة سكنية أو تجارية؟

الخطوة التي تسبق عملية الشراء هي خطوة هامة جدا، لأنها تمنح الطمأنينة للمشتري وتبعده عن الشكوك التي قد تفسد عملية البيع أو الغش التي يتعرض لها الكثيرون ولا يستطيعون استرداد أموالهم بعد فوات الأوان.

ولذلك أولى الخطوات هي التأكد من عمر المبنى السكنى وحالته، حتي لا يكون آيلا للسقوط، وتتم هذه الخطوة بسؤال الجيران والحي التابع له العقار.

الخطوة التالية تكون بالسؤال عن الخدمات المحيطة بالعقار، للتأكد من عدم وجود أية عوائق مستقبلية بعد شراء العقار، أما الخطوة الثالثة تكون أيضا بالسؤال عن المرافق الملحقة بالعقار، ومواعيد الصيانة الخاصة به.

كيف تضمن حقك القانوني عند شراء عقار سكني؟

عند شراء شقة سكنية يجب عدم الاعتماد على معاينة العقار على أرض الواقع فقط، أو حتى الاعتماد على الرسم الهندسي، ولذلك يجب التأكد من مساحة العقار بواسطة متخصصين.

الخطوة التالية تكون بالتأكد من صدور رخصة المبانى من الجهات المختصة وأيضا مطابقة عدد الأدوار التى تم تخصيصها لكى لا تتعرض لخطر الإزالة طبقا للقانون.

بعد ذلك هناك خطوة هامة جدا تتمثل في التأكد من وجود إيصالات المرافق كل على حده، ووجود بيان مُفَصَل للعقار المراد شرائه، مع وجود تراخيص المبنى، ثم بعد ذلك التأكد من تطابق بيانات المالك وتسلسل ملكيته للعقار أو الشقة، في وجود عقود التمليك، بيان عنوان العقار بشكل تفصيلي، مع ضرورة بند صريح بضمان العيوب الخفية غير المعلنة.

أهمية تسجيل الشقة في الشهر العقاري

قبل عملية التسجيل في الشهر العقاري، يجب قراءة بنود عقد التسجيل جيداً، والتأكد من صحة حميع البيانات المذكورة قبل عملية التوقيع على العقود.

وعن أهمية تسجيل العقار في الشهر العقاري فهو في البداية حماية الملكية العقارية للبائع والمشتري بواسطة مصلحة كفلتها الدولة للحفاظ على الممتلكات الخاصة

كما أن للشهر العقاري فائدة هامة جدا تتمثل في معرفة الوضع القانوني للعقار وهل هو مخالف أو هناك مشاكل حوله تمنع تسجيله بشكل قانوني وسليم.

وتتمثل أهمية التسجيل في الشهر العقاري أيضا في عدم السماح بالتلاعب فى الشراء أو بيع العقار أكثر من مرة بواسطة عدة أشخاص مختلفين، فضلا عن تشجيع الإئتمان العقاري، حيث لا تُمنح القروض إلا لمالك العقار والملكية يتم نقلها فقط عند التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري

يجب توافر بعض المستندات الرسمية، عند تسجيل الشقة أو العقار في الشهر العقاري وهي :

أولا: شهادة بيانات معتمدة وموثقة للعقار ويتم استخراجها من السجل العيني في المحافظة التابع لها العقار

ثانيا : صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرفين، مع ضرورة أن تكون سارية وغير منتهية.

ثالثا : صورة من عقد البيع سواء كان بيع ابتدائى أم لا، مع ضرورة أن يكون موقعا من الطرفين.

رابعا : صورة من إيصال رسوم تسجيل العقار من سجل المدينة، مع ضرورة إحضار نموذج طلب التسجيل وما أُرفق به من مستندات مطلوبة لإتمام عملية البيع بين الطرفين.

خامسا : ورقة إثبات الرفع المساحي من الجهات المختصة بذلك.

سادسا : يجب تسليم شهادة تسجيل العقار السكنى في مصلحة الشهر العقارى خلال مدة أقصاها دقائق من التوقيت الذي تم فيه تسليم الأوراق المطلوبة.



تكلفة تسجيل العقار في الشهر العقاري

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري كانت تكلفتها في عام 2024 مبلغ ٤ آلاف جنيه كحد أقصى، وتتوزع بين 100 جنيه تكلفة نموذج تسجيل الشقة و 3900 جنيه تكلفة تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة التسجيل تختلف تبعًا لمساحة الوحدات السكنية المقدم عليها.

إجراءات تسجيل شقة في الشهر العقاري

في البداية يجب تجهيز كل الأوراق المطلوبة، ومن بينها صور بطاقات الرقم القومي للطرفين على أن تكون سارية، ثم التوجه لأقرب فرع للشهر العقاري أو المكتب التابع لمنطقتك السكنية.

الخطوة التالية تعبئة الطلب الخاص بتسجيل الشقة في الشهر العقاري، مع سداد الرسوم القاننية للتسجيل، ثم انتظار رسالة نصية بقبول الطلب خلال 24 ساعة، وبعد استلام الرسالة النصية التوجه لمكتب الشهر العقاري للتوقيع على محضر التسجيل.

وتستغرق مدة تسجيل شقة بالشهر العقاري 37 يومًا من تاريخ توقيع رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري.

شكل عقد البيع المسجل بالشهر العقارى

عقد البيع بالشهر العقاري هو عقد يثبت ملكية العقار ولا يمكن النزاع فيه بأى حال من الأحوال لأنه من الاساسات التى يجب أن تكون لدى البائع، وأيضا يجب أن يكون مُثبتا بالشهر العقارى لتجنب فقد نسخته الأصلية.

ويتميز هذا العقد بأن له علامات للتأكد من صحته، مثل: رقم الشهر وتاريخه ولونه الأخضر.

رسوم المحامي للتسجيل بالشهر العقاري

يقوم المشتري بدفع أتعاب المحامي، عند تسجيل عقد بيع الشقة في الشهر العقاري، وتُحدد عادة بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% من قيمة العقد المتفق عليه بين البائع والمشتري.

ووفقًا للتعديلات الجديدة في قوانين الشهر العقاري، هناك رسوم إضافية يلتزم بها المشتري أثناء تسجيل الوحدة السكنية، وهي رسوم نقابة المحامين لتوثيق العقد، وتُقدر بنسبة 1% من قيمة العقد.