وظائف الأزهر الشريف 2025 .. التقديم الآن لمعلمي رياض الأطفال عبر بوابة الوظائف الحكومية

في خطوة جديدة لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل مميزة للشباب، أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.

موعد التقديم

أوضح الأزهر أن التقديم سيبدأ من يوم الأربعاء 17 أبريل 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

الشروط العامة للتقديم

وضع الأزهر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد العمر عن 40 سنة وقت التقديم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.

التقديم يكون في نطاق المحافظة المقيم بها طبقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي

المؤهلات المطلوبة

يُشترط حصول المتقدم على مؤهل تربوي مناسب، من الكليات التالية:

- تربية (رياض أطفال).

- تربية (طفولة مبكرة).

- تربية نوعية (رياض أطفال / طفولة مبكرة).

- أو أي مؤهل آخر إضافة إليه دبلوم تربوي متخصص في رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة

على المتقدمين تجهيز الملفات التالية بصيغة إلكترونية واضحة أثناء التقديم:

- صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية .

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية (موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

شهادة الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الهمم).

إيصال سداد الرسوم المقررة في البنك.

رابط التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول مباشرة على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==