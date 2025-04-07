تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ" لسامح حسين

قررت الشركة المنتجة لفيلم “استنساخ” من بطولة الفنان سامح حسين، تأجيل العرض الخاص المقرر اليوم الإثنين داخل أحد سينمات التجمع الخامس، لظروف خارجة عن إرادة طاقم العمل.

وعلق الفنان سامح حسين، عبر حسابه بموقع “فيسبوك” :لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جداً، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن ارادتنا .. شكراً لكم وحقكم عليا".

تدور الأحداث حول (يونس العربي) الذي يتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.