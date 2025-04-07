الإثنين 07/أبريل/2025 - 08:41 م

تقدم “البوابة نيوز ”، وظائف خالية اليوم الإثنين لمن يبحث عن فرصة عمل.

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم لوظائف خالية لـ7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (2 معلم لغة إنجليزية، 2 معلمة علوم و3 معلمة رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.

ودعا وزير العمل المُعلمين من سن 30 إلى 50 سنة بسرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم توفير سكن، تأمين طبي، وسائل انتقال وتذاكر السفر، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج و الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ،

employment@labour.gov.eg.

كما أعلن عن وظائف خالية وهي توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة هي: 2 أطباء جلدية من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول"، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، و2 أطباء جراحة من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، واستشارية عقم وإنجاب "استشاري فقط"، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. و15 ممرضة "أخصائي تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. وطبيبة نسائية "أخصائي نسائية ..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء"، والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. وإستشاري تخدير "إستشاري" ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وسكن ومواصلات وراتب أساسي، وتقديم السيرة الذاتية، من اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: labor@labour.gov.eg.