أهم أخبار الإمارات اليوم الإثنين

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الإثنين مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات الجارية، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار الإمارات اليوم ، وجاءت كالتالي:

«فيتش»: 309.4 مليارات دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات بنمو 8.3 %

ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من 2025.

وأكد بشار الناطور من وكالة فيتش أن النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة، حيث تشكل الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة. أما الإصدارات الجديدة، فبلغت 4.9 مليارات دولار للصكوك و24.1 مليار دولار للسندات.



حمدان بن محمد يتوجّه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند



يتوجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً الثلاثاء إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند ، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.



شرطة دبي تعيد عقداً ثميناً لسائح

أعاد قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بدبي عقداً ثميناً سقط من سائح في مياه سد حتا. وأوضح العقيد علي عبد الله النقبي أن مركز القيادة والسيطرة تلقى البلاغ، فتوجه رجال الإنقاذ للبحث والعثور على العقد وتسليمه للسائح.



أبوظبي تستضيف النسخة الثانية لمؤتمر بتكوين مينا 8 ديسمبر المقبل

أعلنت مجموعة أدنيك عن استضافة النسخة الثانية من مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في 8 و9 ديسمبر 2025 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد نجاح الدورة الأولى التي شهدت حضور أكثر من 10 آلاف زائر.

ويعود المؤتمر مع مساحات عرض أوسع، مناطق خارجية، ومتحدثين عالميين، لتعزيز التواصل والنقاشات حول الأصول الرقمية. وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن الحدث يعكس دور أبوظبي المتزايد كمركز عالمي للأصول الرقمية والابتكار.