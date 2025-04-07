الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لـ نيو كاسل ضد ليستر سيتي

أعلن المدرب إيدي هاو المدير الفني لفريق نيو كاسل التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود السويدي ألكسندر إيزاك هجوم نيو كاسل ويعاونه هارفي بارنز وجاكوب ميرفي.

جاء التكشيل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: تريبير، شار، بيرن، ليفرامينتو

خط الوسط: برونو جيماريش، تونالي، جولينتون

خط الهجوم: هارفي بارنز، ألكسندر إيزاك، جاكوب ميرفي.

يحتل فريق نيو كاسل المركز السابع برصيد 50 نقطة ويسعى إلى الفوز لسعيه إلى اللحاق بمركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يقع فريق ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.