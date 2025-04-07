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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قادة مصر وفرنسا والأردن وأمريكا يؤكدون أهمية الإسراع بتحقيق السلام في أوكرانيا

قادة مصر وفرنسا والأردن
قادة مصر وفرنسا والأردن
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أكد قادة مصر وفرنسا والأردن والرئيس الأمريكي على أهمية الإسراع  بتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين
أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.  

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.  

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن القادة الثلاثة شددوا  على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.  

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الإسراع  بتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.

قادة مصر وفرنسا والأردن أوكرانيا دونالد ترامب