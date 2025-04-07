مروان عطية يتلقى عرضًا روسيًا

تلقى مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عرضًا روسيًا للانضمام إلى إحدى فرق الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أو بعد نهاية مشاركته مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصلت إحدى شركات التسويق مع لاعب وسط الأهلي وأخطرته بوجود عرض رسمي من أحد أندية الدوري الروسي للتعاقد معه في الصيف المقبل، ووافق اللاعب على الأمر بشرط أن يتم التواصل رسميًا مع مجلس إدارة النادي الأهلي.

ووفقًا لمصدر مقرب من مروان عطية، فإن شركة التسويق سوف تقدم العرض بشكل رسمي إلى النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ مرحلة التفاوض إذا ما وافق مسئولو المارد الأحمر على مبدأ بيع اللاعب في الصيف المقبل.