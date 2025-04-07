الاتحاد الأوروبي يقترح على ترامب "تصفير" جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /الإثنين/ بأن الاتحاد الأوروبي اقترح التفاوض مع الولايات المتحدة تحت مبدأ "تصفير الرسوم" بين الجانبين؛ في سبيل تجنب اندلاع حرب تجارية.

وقالت دير لاين، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "عرضنا تصفير الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة على السلع الصناعية كما فعلنا ذلك بنجاح مع العديد من شركائنا التجاريين؛ لأن أوروبا دائمًا على استعداد لعقد صفقة جيدة، لذلك سنبقي ها المقترح على طاولة المفاوضات".. بحسب ما أوردته صحيفة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان على وشك إلغاء الرسوم الجمركية بينهما قبل عقد من الزمن من خلال نقاشاتهم بشأن مقترح الشراكة التجارية والاستثمارية لعابرة للأطلسي الذي أجهضه ترامب في ولايته الأولى.