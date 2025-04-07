ميشيل أحد.. من صاحب لقب "امبراطور السيارات" الذي حضر جنازته المشاهير؟

توفى اليوم أشهر رجل أعمال سكندري البارز ميشيل أحد صاحب أغلى وأندر أنواع السيارات في الإسكندرية ومصر، حيث اشتهر بامتلاكه أشهر أنواع السيارات والتي لا ينتج منها إلا أعداد قليلة فقط.

ميشيل أحد المعروف بلقب "إمبراطور السيارات"، أعلنت أسرته أمس الأحد وفاة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج، ولكن خرجت عائلته لتعلن عن خبر وفاته، وسط حالة من الحزن سادت الشارع السكندري بعد تلقي الخبر.

فميشيل أحد واحد من أشهر الشخصيات الاجتماعية المعروفة في محافظة الإسكندرية، فكان يحظى بشعبية كبيرة وسط المواطنين، بجانب صداقته العديدة مع المشاهير والشخصيات العامة وأيضاً الدبلوماسيين.

فعند ذكر اسم ميشيل أحد يأتي على الأذهان أغرب أنواع السيارات التي كانت تتجول في شوارع الإسكندرية، فهو يمتلك أسطول من السيارات الفارهة والنادرة حول العالم، فكان شخص يعرفه كل مواطني مدينة الإسكندرية.

بدأ مسيرته المهنية بالعمل في تجارة الأدوات الكهربائية داخل شارع السبع بنات غرب الإسكندرية، لتتطور هذه التجارة ليظهر شغفه الكبير بها، ويبدأ في تصدير واستيراد فحصل على توكيل أحد أكبر العلامات التجارية في مجال الأدوات الكهربائية.

وحصل ميشيل أحد على شهرته منذ عدة سنوات بسبب شغفه الكبير بامتلاك السيارات النادرة والفارهة، التي يتم صناعة عدد قليل منها حول العالم، حيث يوجد مجموعة مميزة من السيارات بداخل الجراج الخاص به، والذي تضمن وجود سيارات مثل رولز رويس، بوجاتي، لامبورجيني، وفيراري، كانت تتجول في شوارع الإسكندرية.

فكان من أوائل رجال الأعمال من يمتلك هذا النوع من السيارات ليست في الإسكندرية فقط ولكن في مصر، وامتلك أيضاً أشهر جراج خاص يحتوى على سيارته التي كانت معروضة لمحبي السيارات، فكان يسمح لمواطني الإسكندرية بالاستمتاع بمشاهدة السيارات وأحياناً التصوير بجانبها.

كما امتلك ميشيل أحد واحدة من أندر السيارات حول العالم والتي لم ينتج منها إلا نسخة واحدة فقط، وأيضا تم إنتاج موديل سيارة باسمه، مما تسبب في شهرته والحصول على لقب "إمبراطور السيارات"، وكون العديد من الصداقات المختلفة سواء مع نجوم ومشاهير مصريين وعرب، حيث عرض عليه الكثير شراء بعض من سياراته ولكنها قُبلت بالرفض من جانبه.

ولكن كان الاستثناء الوحيد هو الفنان المصري محمد رمضان حيث باع له مجموعة من السيارات النادرة التي كان يمتلكها ميشيل أحد، ومنها سيارة لامبورجيني حمراء ورولز رويس، ومن أشهر النجوم الذي كون معهم ميشيل صداقات قوية هم فريد شوقي، أحمد زكي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومحمود عبد العزيز.

وقبل عشرة أيام تعرض ميشيل أحد إلى وعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث عانى من مضاعفات خطيرة بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وتوفى أمس الأحد، على الرغم من التدخل الطبي لمحاولة إنقاذه، وإقامة صلاة الجنازة على روحه اليوم، بكنيسة الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الروم الأرثوذكس.