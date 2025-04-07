ماكرون: شراكتنا الاستراتيجية مع مصر في مجال التعليم قديمة وممتدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر لديها حضارة ضخمة ولديها رأس مال من الشباب.

وقال ماكرون في كلمته في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، :"شراكتنا الاستراتيجية مع مصر في مجال التعليم قديمة وممتدة "، متابعا: "مصر في طليعة البرامج الدراسية الفرنسية ونجحنا عبر سنوات طويلة ان نقيم علاقات متنوعة ونفخر بالشراكة مع مصر".

وأضاف ماكرون ، أن هناك نحو 3 آلاف طالب مصري يأتون إلى فرنسا لاستكمال دراستهم وهناك زيادة في اعداد الطلاب المصريين الملتحقون بالدراسة في فرنسا.

وأشار إلي أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مجال التعليم شهدت تحولات كثيرة.

