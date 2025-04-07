تعرف على أفضل الأدعية عند زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم

تُعد زيارة المسجد النبوى الشريف وقبره صلى الله عليه وسلم حلمًا يراود كل مسلم ومسلمة ولعظمة ذلك الحلم ولأنه المسجد الثانى الذى يشد إليه الرحال ويستحب عنده الدعاء لذا فى هذا التقرير نعرض أفضل الأدعية التى تستحب أن تقال فى ذلك المكان وهى على النحو الآتى:

الأدعية المستجابة عند زيارة قبر الرسول

السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبى الله ، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا بشير ، السلام عليك يا بشير ، السلام عليكم يا أطهر خلق الله، السلام عليكم يا نبى الرحمة ، السلام عليكم يا نبى آخر الزمان وخاتم المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين

السلام عليكم يا أبا القاسم ، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين ، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحاب أجمعين وصلى الله عليك كلما ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين .

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت فى الله حق جهاده .

اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى وعلى آل محمد وازواجه وزريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبى الامى وعلى أل محمد وأزواجه وذريته كما براكت علىإبراهيم فى العامين إنك حميد مجيد

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وآمن خوفنا، واختم بالصالحات أعمالنا. لك الحمد يا مولانا حمدا مباركا لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.