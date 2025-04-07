تناولت الصحف السعودية، اليوم الإثنين مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار السعودية اليوم ، وجاءت كالتالي:

أهم أخبار السعودية اليوم الإثنين

السوق السعودي يمحو خسائره ويتحوّل للارتفاع بأكثر من 100 نقطة

استعاد مؤشر السوق السعودي خسائره في بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع بأكثر من 100 نقطة ليقترب من 11200 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 10657 نقطة، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار ريال.

في الوقت نفسه، شهدت الأسواق الآسيوية تراجعات كبيرة، وتراجعت عقود النفط لليوم الثالث بسبب المخاوف من حرب تجارية وركود اقتصادي.



مطالب بإنشاء شركات وطنية للحج والعمرة لزيادة السياحة الدينية وتعزيز الاقتصاد

دعا الكاتب الصحفي السعودي د. عبدالله صادق دحلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إنشاء شركتين وطنيتين مساهمتين للحج والعمرة.

وتجمع هذه الشركات كافة الشركات القائمة في هذه القطاعات، وتقدم خدمات موحدة في الأسعار والخدمات تحت ضوابط صارمة.

ويهدف المقترح إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل أداء المناسك، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي.

كما يسهم في زيادة الإيرادات الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة كمركز سياحي ديني، مما يعزز الاستثمار الأجنبي والسياحة الدينية.

غرامة 100 ألف ريال حال تأخر شركات الحج والعمرة بالإبلاغ عن المتأخرين في المغادرة

شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة الحج والعمرة، مؤكدة تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال ضد أي شركة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن الحجاج أو المعتمرين الذين لم يغادروا بعد انتهاء فترة إقامتهم.

