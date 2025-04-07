ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبرزها وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل مباحثات قادة مصر وفرنسا والأردن مع ترامب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.  

واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.  

واضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي، أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.  

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الاسراع  بتحقيق السلام في اوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين
 

قادة مصر وفرنسا والأردن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب