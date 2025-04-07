أبرزها وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل مباحثات قادة مصر وفرنسا والأردن مع ترامب

أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.

واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

واضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي، أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الاسراع بتحقيق السلام في اوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين

