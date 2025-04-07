مياه الفيوم: تركيب 600 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية خلال الربع الأول من 2025

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة قامت بتركيب 600 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي إطار تجديد بروتوكولات التعاون الموقعة في أكتوبر الماضي.

وأوضح "النجار" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة، ومراعاة البعد الإنساني لأبناء محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها بعد دراسة دقيقة من قبل إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة العامة لخدمة العملاء، وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مثمنًا الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

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