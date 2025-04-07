قرعة دور الـ 16 ببطولة أفريقيا للطائرة توقع سيدات الزمالك أمام أومنيسبورتس الإيفواري

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة اليوم الإثنين جدول مباريات دور 16 لبطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات، والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 1 الي 14 أبريل الجاري

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق أومنيسبورتس ديسكراتيس الإيفواري، غدا الثلاثاء في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي صالة موشود ابيولا

وتصدر الزمالك قائمة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على فرق، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".