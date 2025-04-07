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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام
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لطالما تشغل أخبار الحالة الصحية للفنان عادل إمام، جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي، ما يدفع الكثيرين للاطمئنان عليه متى صادفوا أي من أفراد أسرته في المناسبات المختلفة.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وخلال تواجده في عزاء الفنانة الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، حرص محمد إمام على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لوالده، النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث قال: "والله الزعيم زي الفل الحمد لله، دعواتكم ليه دايمًا".

وكان آخر ظهور للزعيم على الشاشة من خلال مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني قبل 5 سنوات. دارت أحداث المسلسل حول نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف، اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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