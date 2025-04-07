ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نائب رئيس الوفد يطالب بتجنب الخلافات استعدادًا للانتخابات المقبلة

سياسة
سياسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، إننا أمام أحداث غزة ومالها من مردود علي الشعور المصري العام لابد أن يكون لنا موقف وصورة واضحة من تلك الأحداث وانهيار النظام العالمي علي وقع المجازر التي ترتكب في غزة.

وأكد منصور خلال كلمته باجتماع المكتب التنفيذي، علي ضرورة تجنب الزوابع والخلافات التي خلفتها الانتخابات الماضية داخل الوفد، والبدء في الاستعداد خاصة إذا تمت الانتخابات فردي أو بالقائمة النسبية

وأشار إلى أن حديث رئيس الحزب في هذه الجلسة مطمئن وبه التزام بالقواعد الحزبية ويعبر عن رؤية ديمقراطية في الاختيار.

حسين منصور الوفد