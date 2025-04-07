نائب رئيس الوفد يطالب بتجنب الخلافات استعدادًا للانتخابات المقبلة

أكد المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، إننا أمام أحداث غزة ومالها من مردود علي الشعور المصري العام لابد أن يكون لنا موقف وصورة واضحة من تلك الأحداث وانهيار النظام العالمي علي وقع المجازر التي ترتكب في غزة.

وأكد منصور خلال كلمته باجتماع المكتب التنفيذي، علي ضرورة تجنب الزوابع والخلافات التي خلفتها الانتخابات الماضية داخل الوفد، والبدء في الاستعداد خاصة إذا تمت الانتخابات فردي أو بالقائمة النسبية

وأشار إلى أن حديث رئيس الحزب في هذه الجلسة مطمئن وبه التزام بالقواعد الحزبية ويعبر عن رؤية ديمقراطية في الاختيار.