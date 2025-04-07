أضرار رياح الخماسين على الصحة.. تحذيرات من التقلبات الجوية

تُعَدُّ رياح الخماسين ظاهرة جوية موسمية تهبُّ على مصر خلال فصل الربيع، محمِّلةً معها بكميات كبيرة من الرمال والأتربة القادمة من الصحراء الكبرى، وتستمر هذه الرياح عادةً لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، وتؤثر بشكل ملحوظ على صحة المواطنين، وتعود إلى كلمة "خمسين" في اللغة العربية، وذلك بسبب ارتباطها بفترة زمنية معينة تتراوح بين 50 إلى 70 يومًا، تبدأ عادة من منتصف مارس وتستمر حتى نهاية مايو، وتنشأ نتيجة لامتداد منخفضات صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى، ما يجعلها حاملة لأتربة تؤثر بشكل كبير على جودة الهواء وصحة الإنسان، وعلى الرغم من أنها ظاهرة طبيعية، فإن تأثيراتها على الحياة اليومية تتطلب تحضيرًا واحتياطات صحية.

ولعل أبرز تأثيرات رياح الخماسين على الصحة، يكون في الجهاز التنفسي حيث تؤدي الأتربة إلى تهيُّج الجهاز التنفسي، مما قد يتسبب في نوبات ربو وسعال والتهابات شعبية، فيما يُحذِّر الأطباء من أن مرضى الحساسية والجيوب الأنفية قد يعانون من تفاقم الأعراض خلال هذه الفترة.

كما تسبب الرمال والغبار جفافًا واحمرارًا في العينين، وقد تؤدي إلى التهاب الملتحمة، لذلك يُنصح بارتداء نظارات شمسية لحماية العينين عند الخروج، وتؤدي الرياح المحملة بالغبار إلى جفاف الجلد وتشققه، وقد تفاقم حالات الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، وقد تُسبِّب رياح الخماسين عسر الهضم لدى بعض الأفراد، وقد يشعر البعض بالتعب والصداع والتوتر نتيجة لتقلبات الطقس المصاحبة لهذه الرياح.

سبل الوقاية والتعامل مع رياح الخماسين

وقد دعت وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترة نشاط رياح الخماسين، خاصةً لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية حيث يُفضل للأشخاص، خاصةً مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، البقاء في المنزل خلال هبوب الرياح، وأوصت الوزارة بارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للرياح والحفاظ على النظافة الشخصية لتقليل استنشاق الأتربة، واستخدام نظارات شمسية لحماية العينين من الغبار والرمال، واستخدام مرطبات الجلد لتفادي الجفاف والتشقق، والإكثار من شرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، كما شددت على ضرورة متابعة التنبؤات الجوية واتباع الإرشادات الصحية للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة.