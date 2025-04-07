مشاهير ورجال أعمال.. أبرز الحضور في جنازة ميشيل أحد

بدأت اليوم مراسم تشيع جثمان رجل الأعمال الراحل ميشيل أحد، وسط تواجد عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من الشخصيات العامة والمشاهير، داخل كنيسة الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية، حيث استقبل نجله نادر ميشيل أحد المعزيين قبل إقامة صلاة الجنازة وتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمقابر الروم الأرثوذكس.

واستقبل منذ قليل نادر نجل الراحل ميشيل أحد أصدقاء والده الراحل وأبرزهم زكريا عزمي ، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وهو من أبرز الحضور لتقديم واجب العزاء في واحد من أشهر رجال الأعمال المصريين، وذلك بعد إقامة الطقوس الجنائزية عليه الكاتدرائية اليونانية.

وترأس قداس الصلاة على الراحل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وتقدمت مجموعة من المقربين من الأسرة بتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحل، وكان من أبرز الحضور مجموعة من المشاهير ورجال الأعمال والدبلوماسيين، وهم والقنصل الروسي كارين فاسيليان، قنصل عام والقنصل اليوناني ايوانيس بيرجاكيس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية.

ومن المشاهير الذين قدموا واجب العزاء الفنان أمير شاهين ورجل الأعمال احمد طارق، من أجل توديع الفقيد إلى مثواه الأخير، حيث توفى رجل الأعمال ميشيل أحد، أمس الأحد 6 إبريل، صاحب أشهر أسطول من السيارات النادرة في الإسكندرية ومصر، حيث أعلنت الأسرة عن تلقيه العلاج منذ عدة أيام بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

ونقل إلى أحد المستشفيات لتعلن بعدها الأسرة عن وفاته، وموعد تشيع جثمانه، حيث أقيمت اليوم الاثنين صلاة الجنازة على روحه في الكاتدرائية اليونانية، الساعة 3 ظهرًا، ثم دفن الجثمان بمقابر الروم الأرثوذكس وإقامة مراسم العزاء في فيلا ميشيل أحد بمنطقة سابا باشا وسط الإسكندرية في الساعة 6 مساءً.