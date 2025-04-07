رئيس الوفد: نقف على مسافة واحدة من مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رفضه التام لكل الشائعات التي ادعت إرسال أسماء بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ نافيًا حدوث هذا الأمر تمامًا.

وأكد يمامة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، أنه يقف علي مسافة واحدة من الجميع وأن هناك معايير سوف يتم وضعها.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات سوف يصدر في مايو القادم ومن غير المنطقي الحديث عن أسماء قبل معرفة شكل الانتخابات.

وأكد أن هناك ثلاثة سيناريوهات تبحث للشكل الانتخابي مما يصعب معه تحديد الأسماء ولن أتقدم بأي أسماء قبل استقرار النظام الانتخابي وسوف ندعم وجود مرشحين أقوياء في الفردي وليس القوائم فقط.