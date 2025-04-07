خلال جولة مفاجئة بالمدارس.. مدير تعليم القاهرة تشدد على رصد الغياب

قامت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، بجولة مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارتي غرب مدينة نصر ووسط القاهرة التعليمية.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العملية التعليمية

بدأت الجولة بتفقد مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية والإعدادية، حيث تابعت الفصول الدراسية وكراسات الواجب وسجلات الحضور والغياب، مشددة على أهمية رصد الغياب بدقة والالتزام الكامل بمعايير الأداء والانضباط داخل المدارس.

ثم توجهت إلى مدرسة ياسر الحديدي الإعدادية بنات، حيث تفاعلت مع الطالبات وأشادت بمستواهن الدراسي، مؤكدة على أهمية مواصلة الاجتهاد لتحقيق التميز.

واستكملت سيادتها جولتها بزيارة مدرسة الحسين الإعدادية بنات بإدارة وسط القاهرة، حيث تابعت كراسات التقييم، والمعامل الدراسية، وأجرت حوارًا مع الطالبات حول نظام البوكليت ودوره في تحقيق العدالة بين الطلاب وتحسين جودة التصحيح والحد من الغش، كما تأكدت من استلام الطلاب لاستمارات استبيان شهادة البكالوريا.

كما زارت مدرسة أمير الجيوش الإعدادية بنات، واطلعت على دفاتر الحصص، ونسب الحضور، مؤكدة أن مصلحة الطالب يجب أن تظل في المقام الأول.

واختُتمت الجولة بزيارة مدرسة الجمالية التجارية، حيث راقبت مستوى الانضباط، وسجلات الحضور، وشددت على ضرورة جعل المدرسة بيئة تعليمية جاذبة تدعم تفوق الطلاب.