موعد رياح الخماسين في مصر 2025.. ظواهر جوية عنيفة

تشهد مصر كل عام رياح الخماسين في فترات محددة، وتعتبر رياح الخماسين ظاهرة جوية موسمية وتتميز بأنها رياح حارة وجافة تأتي من الصحراء الكبرى، تبدأ من منتصف شهر مارس وحتى نهاية مايو، وتصل ذروتها في شهري أبريل ومايو، وتعد رياح الخماسين من الظواهر الجوية التي تحمل معها تأثيرات كبيرة على الطقس والمناخ في البلاد.

موعد رياح الخماسين في مصر 2025

ومن المتوقع أن تبدأ رياح الخماسين في مصر ها العام اعتبارًا من منتصف شهر مارس، وتستمر حتى نهاية مايو، حيث تكون الأيام الأكثر تأثيرًا في شهري أبريل ومايو، وخلال هذه الفترة، تصاحب الرياح درجات حرارة مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية في العديد من المناطق، خصوصًا في الصعيد وجنوب البلاد، كما يمكن أن تحمل الرياح معها الغبار والرمال، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية.

وتعتبر هذه الرياح من أهم الظواهر الجوية التي تميز المناخ المصري، حيث تؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير، ومن أبرز تأثيراتها الصحية، أنها قد تؤدي إلى مشاكل في التنفس والحساسية للأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية مثل الربو، كما تشكل تحديات كبيرة على الحركة المرورية، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق السريعة، نظرًا لتدني الرؤية بسبب العواصف الرملية.

فيما قد تؤثر رياح الخماسين على المحاصيل الزراعية، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، إذ تساهم في جفاف التربة وزيادة معدلات التبخر، ما يشكل تهديدًا للمزروعات، لذلك يوصي الخبراء بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية والوقائية خلال هذه الفترة، مثل تجنب الخروج في أوقات الذروة وارتداء الكمامات.

وجدير بالذكر أنه قد أشارت وزارة البيئة إلى أنه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الهواء، ودعت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترات، كما أكدت على متابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 19808.

ومن جانبها، قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية المصاحبة لرياح الخماسين، شملت، ارتداء الكمامات لتقليل استنشاق الأتربة وحماية الجهاز التنفسي، وتجنب الخروج إلا للضرورة خاصة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، واستخدام أدوية الحساسية الموصوفة من قبل الأطباء، وغلق النوافذ بإحكام، وشرب كميات كافية من الماء، ومتابعة النشرات الجوية في حالة السفر.