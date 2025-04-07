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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تواصل نشر نماذج البوكليت في الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استكمال نشر امتحانات البوكليت في مادة الـMath (الرياضيات باللغة الإنجليزية).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025،

وأكدت مدير المديرية أن الهدف من هذا الإجراء هو تقديم تدريب عملي شامل للطلاب على شكل الورقة الامتحانية الجديدة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع نظام البوكليت بكفاءة، وتنمية مهاراتهم في تنظيم الوقت، والتفكير المنهجي أثناء أداء الامتحان.

وأشارت إلى أن نماذج البوكليت تم إعدادها بعناية لتعكس نمط الأسئلة المتوقع، مما يساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للاختبارات الرسمية. كما وجهت رسالة تشجيعية للطلاب، متمنية لهم التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتهم التعليمية.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني اللغة الإنجليزية