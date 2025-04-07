حذّر تقرير صادر من شركة كاسبرسكي لحلول أمن المعلومات من التأثيرات المتزايدة لانقطاعات الشبكات على أداء الشركات، حيث تؤدي هذه الأعطال إلى توقف الإنتاجية وتراجع الإيرادات وزيادة التحديات التشغيلية.

انقطاع شبكات الإنترنت يهدد ضمان استمرارية الأعمال

وأظهر التقرير أن فترات تعطل الشبكة قد تمتد من ساعة إلى أكثر من يوم كامل، ما يفرض على المؤسسات ضرورة تعزيز بنيتها التحتية الرقمية.

وأشار التقرير إلى أن انقطاعات الشبكة غالبًا ما تنتج عن أعطال في الأجهزة أو البرمجيات، أو بسبب أخطاء بشرية، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية. مؤكدً علي أهمية التخطيط المسبق والاستعداد لمثل تلك الطوارئ، عن طريق تبني حلول ذكية وتحديث الأجهزة بانتظام، بما يضمن حماية الشبكات المؤسسية واستمرارية الأعمال.

وشدد التقرير على ضرورة الاستثمار في تقنيات المراقبة والنسخ الاحتياطي وتطوير الخطط الخاصة بالتعافي من الكوارث، لتقليل الخسائر الناتجة عن الانقطاعات المفاجئة، وضمان الثقة بين الشركات وعملائها في ظل بيئة رقمية متغيرة.