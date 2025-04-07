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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رحلة دبلوماسية وفنية.. فرح الديباني تشارك في زيارة ماكرون إلى مصر

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أبدت المغنية الأوبرالية فرح الديباني سعادتها بمرافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الحالية في مصر.

ونشرت فرح الديباني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الصور التي تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد الرسمي الفرنسي بداخل الطيارة، معلقة، "فخورة بأن أكون مرة أخرى جزءاً من الوفد الرسمي الفرنسي في هذه الرحلة التاريخية إلى مصر، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وتابعت: "ممتنة بعمق لتمكني من المساهمة في تعزيز الروابط بين البلدين، اللذين يتحدان كحليفين استراتيجيين".

يشار إلى أن الأوبرالية فرح الديباني قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الفرنسية لأداء النشيد الوطني الفرنسي قبل إنطلاق مباراة نهائي كأس العالم 2022 ، والذي كان بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

كرمت الديباني من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2021، كما منحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الفنون والآداب للشخصيات المتميزة من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال إسهاماتهم لصالح ازدهار الفنون والآداب في فرنسا والعالم. 

كما حصلت الديباني عدة جوائز أخرى منها: الجائزة الثالثة في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للغناء 2013، وأطلق عليها لقب أفضل موهبة أوبرالية شابة في مجلة أوبرنفلت، وجائزة مهرجان كامروبر شلوس رانسبرج 2017، وغيرها من الجوائز.

 

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