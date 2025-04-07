يزور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة في للمرة الرابعة له منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس حيث تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما يجعل ملف القطاع وحركة الاحتجازات على رأس الأولويات في المباحثات بين الطرفين.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "نتنياهو يزور أمريكا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب على غزة"، وفي الوقت ذاته، تتواصل الجهود الدولية من قبل الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويتزامن هذا التحرك مع تصعيد محاولات الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه وحق وزير دفاعه السابق.

ومن المتوقع أن يطرح نتنياهو في لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين استراتيجيات لزيادة الضغط على المحكمة ومنع أي خطوات قانونية ضد قيادته العسكرية والسياسية.

كما يسعى نتنياهو خلال الزيارة لتحقيق مكاسب سياسية تتعلق بالملف الإيراني، خاصة في مواجهة التهديدات النووية الإيرانية، فقد نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يهدف إلى التوصل إلى تفاهم مع ترامب حول خيارات ضرب المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي بالتصعيد العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات النووية.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، يبقى ملف غزة في مقدمة أولويات نتنياهو، حيث يسعى لتقوية التحالفات الدولية وتعزيز موقفه في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة.