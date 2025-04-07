أجواء غير مستقرة مع توقعات بأمطار رعدية.. حالة الطقس اليوم في الكويت

حذرت الأرصاد الجوية في الكويت من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد اليوم الاثنين، الموافق 7 أبريل 2025، حيث تتوقع ظهور السحب وتزايد فرص هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية في بعض الفترات. كما تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، ما يتطلب الحذر خلال فترات الذروة الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة

وتشهد الكويت أجواءً غائمة مع احتمالية كبيرة لتساقط الأمطار الرعدية، مما يستدعي تجنب الأنشطة الخارجية لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر عندما يكون احتمال تشكل الضباب مرتفعًا.

وتهب على البلاد رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 8 إلى 40 كم/ساعة.

ويشهد الطقس ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، ما قد يجعل الأجواء خانقة إلى حد ما.

نصائح هامة وعاجلة

نبه المركز إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في حال تساقط الأمطار الرعدية أو الغزيرة، وذلك لتجنب الحوادث المرورية.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق المكشوفة وقت العواصف الرعدية، حفاظًا على سلامتهم.

وشددت الأرصاد على أهمية البقاء في أماكن جيدة التهوية وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة لضمان سلامتهم.