محمد عبد الله أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2025

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن فوز المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات لعام 2025" من مجلة CEO Today Middle East، والتي جاءت تحت عنوان "CEO Excellence and Company of the Year in Telecommunications".

ويُعد هذا التكريم تأكيدًا على الدور الريادي لمحمد عبد الله وقيادته الملهمة التي ساهمت في تعزيز مكانة ڤودافون مصر كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات ليس فقط على مستوى السوق المصري، بل في منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وقد أشادت المجلة بالدور الحيوي الذي لعبه عبد الله في دفع عجلة التحول الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق، مما عزز من أداء الشركة وزاد من رضا المستخدمين.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله أن الجائزة تمثل اعترافًا بجهود جميع فرق العمل في ڤودافون مصر، والتزامهم المستمر بتقديم خدمات اتصالات متطورة تضع العميل في قلب كل ما تقوم به الشركة.