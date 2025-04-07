تتأثر بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة.. اعرف حالة الطقس في الإمارات اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يسود طقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانًا اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مع أجواء دافئة إلى حارة خلال ساعات النهار. كما يتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس في الإمارات اليوم

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن الدولة تتأثر بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى طقس صحو بوجه عام وغائم جزئي من الجمعة حتى الاثنين المقبل.

وتوقع المركز أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا شمالًا وشرقًا، مثيرة للغبار نهارًا، وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها (10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س). كما توقع أن يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفًا إلى متوسطًا أحيانًا.

درجات حرارة مرتفعة ورطوبة ملحوظة

سجلت درجات الحرارة العظمى في معظم مدن الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 36 و41 درجة مئوية، بينما تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 19 و27 درجة مئوية. وسجلت مدينة ليوا أعلى درجة حرارة عظمى بلغت 41 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة رأس الخيمة أقل درجة حرارة صغرى بلغت 19 درجة مئوية.

كما سجلت نسبة الرطوبة ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المدن، حيث وصلت إلى 85% في مدن عجمان والرويس والسلع ودلما وطنب الكبرى وأبو موسى.

توصيات للجمهور

ونصح المركز الوطني للأرصاد الجمهور بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف، ومتابعة نشرات الأرصاد الجوية للاطلاع على أية مستجدات.