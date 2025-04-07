مهرجان كان السينمائي يكرم روبرت دي نيرو

كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم الممثل الأمريكي المخضرم روبرت دي نيرو، خلال حفل افتتاح النسخة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، والمقرر إقامته خلال الفترة من (13-24) مايو المقبل.

وقال دي نيرو فس بيان صحفي عن إعلان تكريمه: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصناع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل".

ومن المقرر أن يشارك دي نيرو، في اليوم التالي، في ندوة مفتوحة على خشبة مسرح ديبوسي، للحديث عن مسيرته السينمائية.