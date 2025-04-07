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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان كان السينمائي يكرم روبرت دي نيرو

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم الممثل الأمريكي المخضرم روبرت دي نيرو، خلال حفل افتتاح النسخة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، والمقرر إقامته خلال الفترة من (13-24) مايو المقبل.

وقال دي نيرو فس بيان صحفي عن إعلان تكريمه: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصناع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل".

ومن المقرر أن يشارك دي نيرو، في اليوم التالي، في ندوة مفتوحة على خشبة مسرح ديبوسي، للحديث عن مسيرته السينمائية.

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مهرجان كان السينمائي روبرت دي نيرو