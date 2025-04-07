لحملها سفاحا.. القبض على المتهمين بقتل شقيقتهما والتخلص من جثتها في النيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي سائق وعاطل المتهمين بقتل شقيقتهما وإلقاء جثتها في النيل لحملها سفاحا بمنطقة الصف.

جثة ربة منزل داخل جوال في النيل

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لربة منزل بها لاصق بالفم ومفيدة داخل جوال.

لحملها سفاحا.. قتل ربة منزل في الصف

وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية المجني عليها وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقيها سائق وعاطل بسبب حمل المجني عليها سفاحا، حيث قاما بتخديرها وإعطائها حقنة هواء ولكنهما اكتشفا عدم وفاتها، فقامت بتقيدها والتخلص منها علي قيد الحياة وألقوها في النيل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.