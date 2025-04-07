أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في مصر

الإثنين 07/أبريل/2025 - 06:39 م

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ في عدد من الشركات، حيث بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38491 جنيها، مسجلاً زيادة قدرها 450 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

وجاءت الأسعار في أبرز الشركات كما يلي:

حديد عز سجل نحو 39862 جنيها للطن، بارتفاع قدره 120 جنيها عن أمس.

حديد السويس بلغ 38300 جنيه للطن.

حديد بشاي سجل أيضا 38300 جنيه للطن.

حديد المصريين وصل إلى 36800 جنيه للطن.

حديد المراكبي سجل 36400 جنيه للطن.

حديد العشري بلغ 35800 جنيه للطن.

وتأتي هذه الزيادة وسط تحركات في أسعار الخامات عالميا، وتغيرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والشحن.

تراجع في أسعار الأسمنت

على صعيد آخر، تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم، حيث انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3274 جنيها، بانخفاض قدره 164 جنيها عن أسعار أمس.

وفيما يلي أسعار الأسمنت لبعض الشركات:

أسمنت حلوان سجل 3350 جنيها للطن.

أسمنت السويس بلغ 3370 جنيها للطن.

أسمنت العسكري سجل نحو 3300 جنيه للطن.

أسمنت الشركة العربية انخفض إلى 2000 جنيه للطن.

تأتي تلك التحركات السعرية ضمن سلسلة تقلبات تشهدها أسواق مواد البناء، مدفوعة بالتغيرات في العرض والطلب، وتكلفة النقل والطاقة، وسط متابعة مستمرة من المقاولين والمطورين العقاريين.