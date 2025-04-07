أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

الإثنين 07/أبريل/2025 - 06:34 م

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأثنين 7 أبريل 2025، موجة من التراجعات الجماعية، انعكست على أداء معظم العملات الكبرى، في ظل ضغوط بيعية متزايدة وتحركات حذرة من قبل المستثمرين، لتسجل السوق خسائر بارزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بيتكوين تحت الضغط رغم الهيمنة السوقية

تراجعت عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتُسجل نحو 78,337.3 دولارًا، مع انخفاض أسبوعي بنسبة 5.94%، فيما بلغت القيمة السوقية للعملة 1.56 تريليون دولار، محافظة على هيمنة تصل إلى 41.29% من السوق الرقمية، مع حجم تداول يومي قدره 98.57 مليار دولار.

إيثريوم تخسر أكثر من 10% في يوم

تراجعت إيثريوم (ETH) بشكل ملحوظ بنسبة 10.52% يوميًا و15.55% أسبوعيًا، لتُسجل 1,549.42 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 187.74 مليار دولار، وحجم تداول يومي وصل إلى 54.25 مليار دولار.

العملات المستقرة تحافظ على الثبات النسبي

واصلت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) الحفاظ على استقرارها قرب مستوى الدولار الواحد، حيث سجلت تيثر 0.9995 دولار بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.07% أسبوعيًا، في حين ارتفعت USDC بنسبة 0.02% يوميًا لتصل إلى 1.0005 دولار.

هبوط جماعي للعملات البديلة

سجلت العديد من العملات البديلة خسائر بارزة، من بينها:

ريبل (XRP): تراجعت إلى 1.8730 دولار بانخفاض أسبوعي بلغ 11.58%.

بينانس كوين (BNB): سجلت 550.80 دولارًا بتراجع أسبوعي قدره 8.68%.

سولانا (SOL): بلغت 105.704 دولارًا بعد انخفاض أسبوعي تجاوز 16%.

دوج كوين (DOGE): تراجعت إلى 0.1457 دولارًا بخسائر أسبوعية قاربت 12.28%.

كاردانو (ADA): سجلت 0.5670 دولارًا بتراجع أسبوعي بلغ 12.75%.

عملات أخرى تواصل النزيف

سجلت عملات مثل تشاين لينك (LINK) وستيلر (XLM) وAvalanche (AVAX) وSUI وHBAR انخفاضات حادة، حيث تراوحت نسبة التراجع الأسبوعي ما بين 9% إلى 17%، ما يعكس تراجع شهية المخاطرة لدى المتداولين.

MANTRA الاستثناء الوحيد

برزت عملة MANTRA (OM) كواحدة من العملات القليلة التي حققت مكاسب يومية، حيث ارتفعت بنسبة 2.43% لتصل إلى 6.288 دولارًا، رغم تراجعها الطفيف على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.26%.

تُظهر المؤشرات الفنية استمرار الضغوط على السوق الرقمية في ظل مخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة عالميًا، ما يدفع المتداولين لتقليص مراكزهم الاستثمارية في الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.