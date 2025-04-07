رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية عودة النازحين الموجودين في مخيم الهول

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم، خاصة وأن العراق بات قريبا جدا من إنهاء إغلاق المخيمات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني، استقبل المرشحة السويسرية لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين كريستين برجنر، حيث أشار إلى أن العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار، مؤكدًا العمل مع المفوضية لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة.

وشدد السوداني، على "ضرورة التعاون مع المفوضية في مسألة إعادة الاندماج المجتمعي ودعم البنية التحتية في مناطق العودة، والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين".

ومن جانبها، أشادت برجنر بإجراءات العراق في ملف اللجوء والنزوح؛ كونه يعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من خبرات العراق في مجالات العمل الإغاثي وإدارة مخيمات النزوح.