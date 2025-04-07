قطع مياه الشرب عن شرق وغرب شبرا الخيمة بالكامل لمدة 5 ساعات الأربعاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق أحياء (شرق وغرب شبرا الخيمة) بالكامل. وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحا يوم الاربـعاء المـوافق 9-4-2025 وحتى الساعة الخامسة صباح ذات اليوم ولمدة خمس ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع، لاعمال تغيير المحبس المغذى لمنطقة ميت نما بالخط1200مم والخارج من محطة مياه شبرا الخيمة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125