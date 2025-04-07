أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأثنين 7 أبريل ، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.
وتعرض لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير أحدث أسعار العملات العربيه والاجنبيه في البنوك المصريه اليوم الاثنين 7 ابريل 2025.
العملات الأجنبية الرئيسية:
- الدولار الأمريكي (USD)
- سعر الشراء: 51.3324 جنيه
- سعر البيع: 51.4686 جنيه
- اليورو (EUR)
- سعر الشراء: 56.2962 جنيه
- سعر البيع: 56.4559 جنيه
- الجنيه الإسترليني (GBP)
- سعر الشراء: 65.8132 جنيه
- سعر البيع: 66.0188 جنيه
- الدولار الكندي (CAD)
- سعر الشراء: 35.9974 جنيه
- سعر البيع: 36.1031 جنيه
- الفرنك السويسري (CHF)
- سعر الشراء: 59.9817 جنيه
- سعر البيع: 60.1691 جنيه
- الين الياباني (JPY)
- سعر الشراء: 35.0463 جنيه
- سعر البيع: 35.1418 جنيه
- الدولار الأسترالي (AUD)
- سعر الشراء: 31.0047 جنيه
- سعر البيع: 31.1076 جنيه
- الكرونة السويدية (SEK)
- سعر الشراء: 5.0832 جنيه
- سعر البيع: 5.0994 جنيه
- الكرونة النرويجية (NOK)
- سعر الشراء: 4.7144 جنيه
- سعر البيع: 4.7292 جنيه
- الكرونة الدنماركية (DKK)
- سعر الشراء: 7.5420 جنيه
- سعر البيع: 7.5645 جنيه
- اليوان الصيني (CNY)
- سعر الشراء: 7.0228 جنيه
- سعر البيع: 7.0427 جنيه
العملات الخليجية والعربية:
- الريال السعودي (SAR)
- سعر الشراء: 13.6697 جنيه
- سعر البيع: 13.7081 جنيه
- الدرهم الإماراتي (AED)
- سعر الشراء: 13.9745 جنيه
- سعر البيع: 14.0135 جنيه
- الدينار الكويتي (KWD)
- سعر الشراء: 166.7556 جنيه
- سعر البيع: 167.2525 جنيه
- الريال القطري (QAR)
- سعر الشراء: 14.0791 جنيه
- سعر البيع: 14.1223 جنيه
- الريال العماني (OMR)
- سعر الشراء: 133.3308 جنيه
- سعر البيع: 133.7125 جنيه
- الدينار البحريني (BHD)
- سعر الشراء: 136.1312 جنيه
- سعر البيع: 136.5288 جنيه
- الدينار الأردني (JOD)
- سعر الشراء: 72.2991 جنيه
- سعر البيع: 72.6958 جنيه
تعكس هذه الأسعار التحركات اليومية في أسواق الصرف الدولية، ويقوم البنك المركزي بتحديثها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والأفراد في تعاملاتهم اليومية.