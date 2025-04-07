أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأثنين 7 أبريل ، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وتعرض لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير أحدث أسعار العملات العربيه والاجنبيه في البنوك المصريه اليوم الاثنين 7 ابريل 2025.

العملات الأجنبية الرئيسية:

الدولار الأمريكي (USD) سعر الشراء: 51.3324 جنيه سعر البيع: 51.4686 جنيه

اليورو (EUR) سعر الشراء: 56.2962 جنيه سعر البيع: 56.4559 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP) سعر الشراء: 65.8132 جنيه سعر البيع: 66.0188 جنيه

الدولار الكندي (CAD) سعر الشراء: 35.9974 جنيه سعر البيع: 36.1031 جنيه

الفرنك السويسري (CHF) سعر الشراء: 59.9817 جنيه سعر البيع: 60.1691 جنيه

الين الياباني (JPY) سعر الشراء: 35.0463 جنيه سعر البيع: 35.1418 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD) سعر الشراء: 31.0047 جنيه سعر البيع: 31.1076 جنيه

الكرونة السويدية (SEK) سعر الشراء: 5.0832 جنيه سعر البيع: 5.0994 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK) سعر الشراء: 4.7144 جنيه سعر البيع: 4.7292 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK) سعر الشراء: 7.5420 جنيه سعر البيع: 7.5645 جنيه

اليوان الصيني (CNY) سعر الشراء: 7.0228 جنيه سعر البيع: 7.0427 جنيه



العملات الخليجية والعربية:

الريال السعودي (SAR) سعر الشراء: 13.6697 جنيه سعر البيع: 13.7081 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED) سعر الشراء: 13.9745 جنيه سعر البيع: 14.0135 جنيه

الدينار الكويتي (KWD) سعر الشراء: 166.7556 جنيه سعر البيع: 167.2525 جنيه

الريال القطري (QAR) سعر الشراء: 14.0791 جنيه سعر البيع: 14.1223 جنيه

الريال العماني (OMR) سعر الشراء: 133.3308 جنيه سعر البيع: 133.7125 جنيه

الدينار البحريني (BHD) سعر الشراء: 136.1312 جنيه سعر البيع: 136.5288 جنيه

الدينار الأردني (JOD) سعر الشراء: 72.2991 جنيه سعر البيع: 72.6958 جنيه



تعكس هذه الأسعار التحركات اليومية في أسواق الصرف الدولية، ويقوم البنك المركزي بتحديثها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والأفراد في تعاملاتهم اليومية.