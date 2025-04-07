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الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 7 أبريل 2025
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استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأثنين 7 أبريل ، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وتعرض لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير أحدث أسعار العملات العربيه والاجنبيه في البنوك المصريه اليوم الاثنين 7 ابريل 2025.

العملات الأجنبية الرئيسية:

  • الدولار الأمريكي (USD)
    • سعر الشراء: 51.3324 جنيه
    • سعر البيع: 51.4686 جنيه
  • اليورو (EUR)
    • سعر الشراء: 56.2962 جنيه
    • سعر البيع: 56.4559 جنيه
  • الجنيه الإسترليني (GBP)
    • سعر الشراء: 65.8132 جنيه
    • سعر البيع: 66.0188 جنيه
  • الدولار الكندي (CAD)
    • سعر الشراء: 35.9974 جنيه
    • سعر البيع: 36.1031 جنيه
  • الفرنك السويسري (CHF)
    • سعر الشراء: 59.9817 جنيه
    • سعر البيع: 60.1691 جنيه
  • الين الياباني (JPY)
    • سعر الشراء: 35.0463 جنيه
    • سعر البيع: 35.1418 جنيه
  • الدولار الأسترالي (AUD)
    • سعر الشراء: 31.0047 جنيه
    • سعر البيع: 31.1076 جنيه
  • الكرونة السويدية (SEK)
    • سعر الشراء: 5.0832 جنيه
    • سعر البيع: 5.0994 جنيه
  • الكرونة النرويجية (NOK)
    • سعر الشراء: 4.7144 جنيه
    • سعر البيع: 4.7292 جنيه
  • الكرونة الدنماركية (DKK)
    • سعر الشراء: 7.5420 جنيه
    • سعر البيع: 7.5645 جنيه
  • اليوان الصيني (CNY)
    • سعر الشراء: 7.0228 جنيه
    • سعر البيع: 7.0427 جنيه

 

العملات الخليجية والعربية:

  • الريال السعودي (SAR)
    • سعر الشراء: 13.6697 جنيه
    • سعر البيع: 13.7081 جنيه
  • الدرهم الإماراتي (AED)
    • سعر الشراء: 13.9745 جنيه
    • سعر البيع: 14.0135 جنيه
  • الدينار الكويتي (KWD)
    • سعر الشراء: 166.7556 جنيه
    • سعر البيع: 167.2525 جنيه
  • الريال القطري (QAR)
    • سعر الشراء: 14.0791 جنيه
    • سعر البيع: 14.1223 جنيه
  • الريال العماني (OMR)
    • سعر الشراء: 133.3308 جنيه
    • سعر البيع: 133.7125 جنيه
  • الدينار البحريني (BHD)
    • سعر الشراء: 136.1312 جنيه
    • سعر البيع: 136.5288 جنيه
  • الدينار الأردني (JOD)
    • سعر الشراء: 72.2991 جنيه
    • سعر البيع: 72.6958 جنيه

تعكس هذه الأسعار التحركات اليومية في أسواق الصرف الدولية، ويقوم البنك المركزي بتحديثها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والأفراد في تعاملاتهم اليومية.

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