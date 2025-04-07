تفعيل مبادرة دهان الفصول وتشجير المدارس وإطلاق مسابقة أفضل فصل ومدرسة بالفيوم

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري المدارس الإعدادية بإدارات طامية وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا وغرب الفيوم التعليمية، بحضور مديري الإدارات التعليمية، ومسئولي التعليم الإعدادي بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، على ضرورة تنفيذ كافة تعليمات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انضباط حضور جميع الطلاب بالمدارس، ومتابعة التقييمات وتفعيل مبادرة دهان الفصول وتوزيع استبيان البكالوريا على طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

كما أكد وكيل الوزارة على جميع مديري المدارس الإعدادية بالفيوم بما يلي : مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن حضور الطلاب حتى إنتهاء العام الدراسي، وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإعداد وتنفيذ خطة تشجير وتجميل المدارس بإنتهاء ٢٠٢٥/٤/٢٠، بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومجالس المدن.

كما أكد على الإنتهاء من كافة أعمال دهانات جميع الفصول بجميع المدارس بنهاية شهر إبريل، وتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية بجميع الإدارات التعليمية 2025، ومتابعة التقييمات الإسبوعية والإمتحانات الشهرية، والتأكيد على أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

وكلف وكيل الوزارة مدير المدرسة مسئول عن متابعة وتنفيذ البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ووضع خطة للطلاب الضعاف وتنفيذها في الأجازة الصيفية، والزام مديري المدارس بتوزيع استبيان البكالوريا على أولياء أمور الصف الثالث الاعدادي مع التأكيد عليهم بتوقيع الإستبيان وختمه بختم المدرسة، على أن يقوم مدير المدرسة بتجميع الإستبيانات وإرسالها للإدارة التابع لها المدرسة، على أن يقوم رئيس قسم التعليم الاعدادي بكل إدارة تعليمية بتجميع الإستبيانات من جميع مدارس الإدارة موقعه ومختومة بختم المدرسة ويقوم بإرسالها للمديرية.

وكذلك الإعلان عن مسابقة أجمل فصل تتضمن أفضل الوسائل التعليمية المستخدمة، ومنها يتم عمل مسابقة لأفضل مدرسة واختيار أفضل عشر مدارس على مستوى كل إدارة للتصعيد على مستوى الجمهورية، وعقد لقاءات دورية ثابتة مع أولياء الأمور للقاء المعلمين بالمدارس عقب كل امتحان شهری لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب والاستماع إلى آرائهم في مختلف الموضوعات.

و التزام مديري الإدارات التعليمية بمراجعة أسماء العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية ومطابقتها مع نظام البيرول خلال أربعة عشر يوما من تاريخه، والإعلان للراغبين للعمل بالحصة بالمعاش، للعمل بالمدارس، والتأكيد بعدم ضم أي فصل لأى سبب من الأسباب، والالتزام بالكثافات الطلابية لأقل من (٥٠) طالب في الفصل.

وشدد على جميع مديري المدارس سرعة تحصيل المصروفات من الطلبة، والتأكيد على انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني بالفيوم.

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