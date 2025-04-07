رئيس وزراء أرمينيا يبحث قضايا التعاون مع صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحث مع رئيسة البعثة الأرمينية لصندوق النقد الدولي إيفا بيتروفا؛ قضايا التعاون القائم بين أرمينيا والصندوق.

وأكد باشينيان - خلال اللقاء، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الأرميني بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية- أن أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي لصالح استقرار وتنمية أرمينيا على المستوى الاقتصادي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول نتائج المراجعة الخامسة للبرنامج القائم الذي تم تنفيذه في أرمينيا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن القطاع المالي وسُبل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي والتغلب على المخاطر التي تهدد قطاع الاقتصاد في أرمينيا.