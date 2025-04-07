أمطار رعدية غزيرة.. اعرف حالة الطقس في السعودية اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، متوقعًا هطول أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في السعودية اليوم

وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يزيد من خطورة الوضع في المناطق المذكورة.

وفي سياق متصل، توقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق نجران، جازان، وعسير، محذرًا من تأثيرات محتملة على الطرق والرؤية.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، أوضح التقرير أن الرياح السطحية ستتحول تدريجيًا من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، مع ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى مترين في بعض المناطق، خاصة في مضيق باب المندب. أما الخليج العربي، فستشهد رياحًا شمالية غربية نشطة، مع ارتفاع للأمواج قد يصل إلى مترين في الجزء الشمالي والأوسط.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر الشديد، وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.