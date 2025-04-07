بيسيرو يخصص فقرة تدريبات فنية للبدلاء والمستبعدين من مبارة مودرن

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فقرة تدريبات فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت التي أقيمت بالأمس في كأس عاصمة مصر، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم لتنفيذ بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية بطول الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة وعلاج الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.